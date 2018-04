Ábritro do jogo do Corinthians se diz tranqüilo mesmo acusado

Depois da polêmica envolvendo seu nome nos últimos dias, o árbitro Sérgio da Silva Carvalho resolveu adotar a lei do silêncio. "Não estou fugindo, mas não tenho mais nada o que dizer. Tudo que tinha para falar já foi dito", avisou. Carvalho foi escalado para apitar o jogo desta quarta-feira entre Corinthians e Vasco, no Pacaembu, o que gerou a revolta do presidente do Goiás, Pedro Goulart. Veja também: Goiás faz alerta para árbitro de Corinthians x Vasco Segundo o dirigente, o árbitro tem uma franquia de uma escolinha do Corinthians no Distrito Federal. Goulart disse que Carvalho teria até ligado para a Federação Goiana de Futebol, antes da partida entre Goiás e Corinthians, pedindo para que os alunos da escolinha pudessem entrar junto com os jogadores corintianos no Serra Dourada. "A escolinha é de um amigo meu e foi ele que ligou. Eu apenas vou lá de vez em quando", garantiu o árbitro. Segundo Carvalho, a polêmica não vai atrapalhar sua atuação na partida, decisiva. "Estou tranqüilo. Não tem nenhum problema", disse. Sérgio da Silva Carvalho atuou em três partidas do Corinthians no Brasileirão, e em nenhuma o time venceu - foram dois empates e uma derrota, curiosamente contra o próprio Vasco, em São Januário, no primeiro turno, partida em que não houve reclamações sobre seu trabalho.