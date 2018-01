Absolvição surpreende Carlos Alberto O São Paulo, que declarou guerra à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), agora está desconfiado também do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ninguém no clube entendeu direito como o tribunal absolveu o volante Carlos Alberto, em julgamento realizado quarta-feira, no Rio. Sua expulsão, no jogo contra o Bahia, no Morumbi, dia 8, foi por causa de uma falta violentíssima. Era esperado que pegasse, no mínimo, mais dois jogos de suspensão. Nem o atleta acreditou muito na informação, que lhe foi passada por Juca Pacheco, assessor de Imprensa do clube. ?Estava torcendo para ser absolvido, mas tinha um pouco de medo, porque o lance (da falta) foi semelhante ao de outros jogadores que acabaram sendo punidos.? Embora nenhum dirigente diga isso em público, alguns temem que o STJD ?esteja assoprando para depois morder?. Carlos Alberto não é titular da equipe. Contra o Goiás, por exemplo, não foi utilizado. Sua presença no domingo, contra o Guarani, também não está nos planos do técnico Roberto Rojas. A preocupação do Departamento Jurídico são-paulino, agora, é com Kaká, que será julgado nas próximas semans, pela expulsão contra o Goiás. Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, voltou a criticar a CBF, nesta quinta-feira. Disse que o clube está torcendo para que apareça algum candidato de oposição. E garantiu que o São Paulo não votará em Ricardo Teixeira. ?Se não houver outro candidato, anularemos o voto?, declarou. ?Os clubes têm medo da CBF, mas nós vamos enfrentá-la, mesmo que possamos ser prejudicados, temos de mudar o futebol.? Para o jogo de domingo, Rojas mudou de idéia e deve escalar dois atacantes, Rico e Kleber. É que Júlio Baptista, que atuaria na frente, pediu para não atuar nessa posição. Ele ficará, então, no banco.