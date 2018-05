Absolvidos, André Dias e Hugo podem jogar no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo pode ter o seu time titular completo na última rodada do Campeonato Brasileiro , contra o Sport, domingo, no Morumbi, quando tem esperanças remotas de título e quer ao menos confirmar uma vaga na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o zagueiro André Dias e o meia Hugo foram absolvidos em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e estão liberados para atuar.

Ambos foram julgados pela troca de agressões no jogo diante do Vitória, no último dia 14 de novembro, pela 35.ª rodada. Apesar de terem sido punidos apenas com o cartão amarelo pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden, os são-paulinos foram denunciados por ato de hostilidade. O juiz da partida também foi julgado, mas por deixar de observar as regras da modalidade. Os três acabaram absolvidos.

Com André Dias e Hugo liberados, o único desfalque do técnico Ricardo Gomes pode ser Richarlyson. O volante foi denunciado no STJD por sua expulsão no confronto contra o Botafogo e corre risco de pegar até três jogos de gancho. Assim, seria a única baixa do São Paulo, já que Miranda, Dagoberto e Borges retornam de suspensão.

