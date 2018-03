Abuda diz que pretende estudar A vida do atacante Abuda, autor do gol do Corinthians na vitória de sábado passado contra o Guarani, deve mudar nos próximos meses. Depois que retornar da Finlândia, onde defenderá, em agosto, a seleção brasileira Sub-17 no Mundial da categoria, sua primeira medida será procurar uma escola para se matricular. ?Parei de estudar na sexta série por falta de tempo, mas quero voltar. Tomara que possa conciliar as aulas com os treinamentos.? Leia mais no Jornal da Tarde