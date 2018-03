Abuda diz ter sonhado com gol da vitória Aos 41 minutos do segundo tempo foi o momento em que a torcida corintiana reverenciou a nova revelação do time. Abuda de 17 anos teve o seu nome gritado pelos torcedores. Ele era substituido por Jô. Como é comum na Europa, mas raro no Brasil, o homem que definiu o jogo foi aplaudido ao sair de campo com a partida em andamento. Seu gol deu a vitória ao Corinthians diante do Guarani. Foi o seu primeiro marcado entre os profissionais. Ele olhava envergonhado para a torcida e acenava sem jeito em retribuição. "Eu sonhei com isso. Nem dormi direito durante a noite esperando o jogo. Era minha primeira partida começando com a camisa do Corinthians. Eu preciso justificar com gols tanta confiança das pessoas. Sinto que meu começo não poderia ser melhor", desabafava o garoto, emocionado. le confessou que deixou escorrer algumas lágrimas de felicidade após o gol de cabeça. "Lógico que chorei. A alegria foi demais." De acordo com estratégia prometida pelo vice-presidente de futebol, Roque Citadini, Abuda não será liberado imediatamente para a Seleção Brasileira que disputará o Mundial sub-17. A apresentação deveria acontecer nesta segunda-feira. Mas há o pedido para que o jogador só viaje ao Rio no final do mês. A CBF ainda não havia dado a permissão para que o jogador continuasse no clube. A resposta deverá ser dada somente na segunda. Geninho parecia um pai orgulhoso nos vestiários do Corinthians. "Mais do que a importante vitória, o que valeu foi o carinho da torcida corintiana com o Abuda e os demais garotos que coloquei em campo. Os torcedores perceberam que a hora era mesmo de apoiar e aplaudiram. Se em vez de palmas o time fosse vaiado, o resultado seria diferente. A torcida corintiana foi sensacional", elogiava. Empolgadíssimo estava o goleiro Rubinho depois da vitória. "Esse foi o cartão de visitas dos garotos do Corinthans. Muita gente havia ficado preocupada sobre o potencial dos novos jogadores que estariam em campo. Mas tenho certeza que depois da maneira com que o time se comportou contra o Guarani as pessoas viram que não há motivo de ter medo. Os garotos são muito bons." O capitão Rogério também elogiava o comportamento dos jovens companheiros. "Os meninos se aplicaram ao máximo e lutaram com toda a garra para fazer com que o Corinthians vencesse. Se o futebol não foi brilhante pelo menos não faltou luta. Se o time perdesse, o ambiente iria ficar ruim e os garotos inseguros. A vitória só trás confiança a todos. Todos passaram por um difícil teste", resumia.