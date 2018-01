Abuda e Jô serão titulares do Corinthians Um tem 16 anos. Outro, 17. Serão titulares do ataque do Corinthians - pelo menos até Gil se recuperar de contusão - e juntos somam quase a idade do meia Robert, 32. Um terceiro, que disputa posição, está 18. Divertem-se na concentração com passatempos típicos da adolescência, como travessuras, tiração de sarro e, claro, sessões intermináveis de videogame. Pela ordem, Jô, Abuda e Wilson são, ao mesmo tempo, destaques e preocupações no Parque São Jorge. A pouca idade e a conseqüente empolgação com a situação os tornam personalidades. São cortejados pela mídia e ovacionados pela torcida. Representam esperança de retorno financeiro para o clube e de gols para o técnico Geninho. Jogam com o mesmo entusiasmo que os torcedores cobram dos mais experientes, para os quais o time é só mais um no currículo. Dessa forma, ficam simpáticos diante das arquibancadas. Jô é o caçula. Tenta compensar a falta de experiência com disposição. Porém, ainda padece diante de questões naturais, como o organismo ainda em desenvolvimento. É franzino e muitas vezes sofre no embate corpo a corpo diante de zagueiros ?adultos?, já formados. "Precisamos ter paciência com eles. Transmitir tranqüilidade nesse momento é fundamental", explicou o treinador do Corinthians. Abuda volta após participar da seleção brasileira que conquistou o Mundial Sub-17. Teria condição psicológica de suportar a pressão dos torcedores, nem sempre afáveis. "Tenho certeza que os torcedores vão me dar apoio. Senti que sou querido", afirmou o atacante. Wilson, por sua vez, fica longe da briga enquanto estiver com a seleção Sub-18, no Japão.