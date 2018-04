Abuda faz período de testes no Chelsea O time do Corinthians tem uma partida muito importante no domingo, às 16 horas, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Enquanto isso, o ambiente político ferve. Conselheiros da oposição não têm mais dúvida: milionários russos acusados de envolvimento com a máfia daquele país querem usar o Corinthians como sua base na América do Sul. Não bastasse Boris Berezowiski, processado por venda de armas e procurado pela polícia, agora Roman Abramovich descobriu o caminho do Parque São Jorge. Com todo o carinho, a diretoria enviou o atacante Abuda, de 17 anos, para um período de testes no Chelsea, time que pertence a Abramovich. "Eu quero mais é que o Abuda tenha sucesso por lá no Chelsea. Tenho muitos atacantes e por aqui suas chances seriam quase nulas", disse o técnico Tite. A ida de Abuda para a Inglaterra foi tramada de maneira totalmente sigilosa. Os comentários são de que o iraniano Kia Joorabchian, representante do fundo de investimento MSI e amigo pessoal de Berezowiski, recomendou o atacante júnior para Abramovich. Se Abuda for aprovado no período de testes, ficará emprestado por tempo indeterminado. E gratuitamente. Na prática, ele serviria como isca para o milionário Abramovich investir no Corinthians. Protesto - "Investir nada. Esses russos só vêm ao Brasil lavar dinheiro. Nós estamos calados, mas muito atentos. Estamos só esperando quando a sociedade for proposta de forma oficial para tomarmos uma postura. Tenho os relatórios da Interpol sobre a vida desses russos. O Ministério Público será acionado na hora certa", avisa o delegado e deputado estadual Romeu Tuma Júnior. A parceria com o MSI continua um impasse. O grupo de 11 conselheiros escolhidos para analisar o contrato que ligaria o Corinthians aos investidores por dez anos espera ser convocado já há 15 dias. Ainda não existe contrato para ser apreciado. A MSI não tem registro no Brasil ou na Inglaterra. Amigos do presidente Alberto Dualib dizem que existe nas Ilhas Virgens, mas não há confirmação. A maior prova da confusa situação está na falta de reforços para o time. Depois de conversar com o gerente Paulo Angioni e com o treinador Tite, o iraniano Kia havia prometido contratar dois jogadores excelentes para reforçar o Corinthians ainda em 2004. Só que o prazo das inscrições está terminando. Encerra-se no dia 17. Tite tenta, mas não consegue disfarçar a desilusão: "Tenho de continuar acreditando que vamos nos reforçar. Antes esperava por dois grandes nomes. Agora se vier pelo menos um jogador para compor o grupo está ótimo." Enquanto isso, o presidente Alberto Dualib continua se negando a falar sobre a MSI.