Abuda se destaca na seleção Sub-17 Além do nome curioso, Abuda vem mostrando que competência faz parte de seus atributos. Nesta quarta-feira, contra a Colômbia, ele marcou os dois gols da seleção Sub-17 na vitória por 2 a 0 que garantiu o Brasil na final do Mundial, disputado na Finlândia. O adversário, sábado, será a Espanha, que despachou os argentinos na outra semifinal. Driblando as inevitáveis piadas com seu nome, o atacante que há quatro meses deixou o Juventus para tentar a sorte no Corinthians vem se firmando como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Há poucos anos, Abuda passou fome na humilde infância em São Luís do Maranhão e teve de deixar as "peladas" em segundo plano para se dedicar à ocupação de flanelinha, única maneira encontrada para garantir o mínimo de dinheiro para a família. Nesta quarta-feira, na semifinal de Mundial, Abuda abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo e marcou o outro aos 27 do segundo. Saiu consagrado de campo. O atacante do Corinthians já tem quatro gols no campeonato e é o artilheiro da seleção brasileira, ao lado de Evandro. A seleção busca seu terceiro título na competição - ganhou em 1997 e 1999. Na atual edição, permanece invicta, com quatro vitórias e um empate. Ficou no 1 a 1 com Camarões na estréia, goleou Portugal por 5 a 0 e passou por Iêmen e Estados Unidos (nas quartas-de-final) com dois 3 a 0. Outro finalista - Com gol de ouro, os espanhóis venceram a semifinal de forma emocionante, por 3 a 2, de virada. A Argentina terminou o primeiro tempo com 2 a 0 a seu favor. Na etapa final, a Espanha empatou e levou o jogo para a prorrogação, quando Cesc fez o terceiro.