Abuda vira atração no Parque São Jorge A presença do menino Abuda do lado de fora do campo, hoje, provocou um grande rebuliço entre os fotógrafos e jornalistas que acompanhavam o treino do Corinthians, no Parque São Jorge. Um dos destaques da Seleção Brasileira, citado até pelo site da Fifa, Abuda, que marcou três gols na competição, revelou que os seus direitos federativos ainda pertencem ao Juventus, e que está emprestado ao Corinthians por dois anos. Abuda, 17 anos, 1m75, 72 quilos, vindo de São Luís, Maranhão, enfrentou a imprensa com uma surpreendente tranquilidade. Contou que mora nos alojamentos do clube e que ainda não se interessou em se vincular a empresários. "No momento, não me interesso por isso. Eu mesmo converso com os diretores". Abuda é um apelido de família, colocado por uma tia. Por ser careca e gordinho, foi comparado a um buda. Mas acabou virando Abuda. Mesmo com o sucesso precoce, Abuda não pretende abandonar o apelido. "Eu até prefiro. Adaílson é muito feio". Pereira Coelho completam o nome de Abuda. Seleção Brasileira deve virar rotina na sua vida. Depois da boa participação no sul-americano Abuda deve ser chamado outras vezes. Na visão do técnico Geninho, isso é bom de um lado mas pode ser ruim de outro. Abuda é um jogador que poderiam ter chances rapidamente no time principal do Corinthians. Mas as suas constantes convocações podem retardar a sua ascensão no Parque São Jorge. "Normalmente, quando a chance aparece, ele não está aqui. Mas sem dúvida ele terá um futuro promissor no Corinthians". Nas vezes em que Abuda treinou pelos juniores, contra o time principal do Corinthians, o seu desempenho chamou a atenção de todos. Depois do sucesso na Seleção Brasileira, Geninho promete redobrar a sua atenção no trabalho do menino. "É bom isso. Estamos recebendo reforços importantes. O Lucas está voltando, o Abuda está chegando. Aos poucos, o grupo vai se fortalecendo", diz o técnico.