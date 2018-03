Acaba a greve no futebol argentino Depois de 10 dias de paralisação, os jogadores de futebol argentinos resolveram encerrar a greve que causou o cancelamento da rodada do último final de semana de todas as divisões do campeonato nacional. Intermediado pela ministra do Trabalho do país, Patricia Bullrich, o acordo entre o sindicato dos atletas e os clubes prevê o pagamento em duas parcelas das dívidas que as equipes têm com os esportistas e que são de cerca de US$ 50 milhões. A primeira parte, de 35%, será quitada até dia 30 de maio. E a segunda, com os outros 65%, ficou para 30 de julho. Com isso, neste final de semana as competições voltam à normalidade na Argentina.