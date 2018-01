Acaba prazo de inscrição no Brasileiro Acabou nesta sexta-feira o prazo dado aos clubes pela CBF para a inscrição de novos jogadores no Brasileirão. Daqui para a frente, os times vão com os elencos que têm até o fim. Não há novidades de última hora. Todos os acertos foram cantados na véspera. O Santos garantiu os atacantes Luizão e Cláudio Pitbull, que teve sua liberação do Al Ittihad, da Arábia Saudita, enviada ao Brasil às 17 horas desta sexta-feira. Já São Paulo, Palmeiras e Corinthians não se reforçaram - no Parque São Jorge, apenas foi renovado o vínculo do volante Fabrício. O Goiás repatriou dois atacantes, velhos conhecidos do torcedor brasileiro: Jardel (ex-Grêmio) e Dodô (ex-São Paulo). A Ponte Preta deu nova chance ao meia Piá. E o Fluminense se acertou com o volante Marcão, que havia se aventurado pelo futebol do Catar, onde sequer jogou. Alguns clubes optaram por estrangeiros. O Flamengo está satisfeito com o atacante paraguaio César Ramirez, ?El Tigre?. Ele marcou gol e sofreu pênalti em sua estréia, quando o Fla bateu o São Caetano por 2 a 0. O Atlético-MG trouxe o zagueiro paraguaio Cáceres. O Inter, além de Mossoró, ex-Paulista, contratou o atacante colombiano Rentería. E o Atlético-PR se acertou com o meia uruguaio Pezzalano.