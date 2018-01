Acaba uma parceria são-paulina de sucesso O são-paulino vai ver pela última vez, neste domingo, uma parceria que fez sucesso durante um ano: Luís Fabiano e Reinaldo. Juntos, eles garantiram ao São Paulo o ´título´ de melhor ataque do Campeonato Brasileiro de 2002, com 59 gols, do Paulista deste ano, com 29, e fizeram partidas memoráveis, como na goleada sobre o Fluminense por 6 a 0 e na vitória sobre o Vasco por 5 a 3, na última temporada. A partir das 18 horas, diante do Bahia, no Morumbi, querem se despedir com uma grande exibição. Se fizerem gol, devem "se homenagear". "Queremos fazer história na despedida", diz Reinaldo. Mas ambos admitem que a dupla não foi perfeita. Por quê? "Faltou um título." Após o confronto desta noite, Luís Fabiano seguirá para a Nigéria, onde a seleção fará amistoso contra a equipe local. Depois vai para a França, para a Copa das Confederações e só deve voltar no início de julho. Reinaldo usará a camisa tricolor só mais três vezes. O adeus será contra o Goiás, no dia 21 ? no fim do mês, vai se apresentar ao Paris Saint-Germain, que detém seus direitos. O auge foi no ano passado. No início de 2003, Reinaldo teve problemas físicos e seu rendimento caiu. Mesmo assim, seu companheiro sabe que dificilmente terá um parceiro tão competente. "O São Paulo vai perder força, vou sentir sua falta ele é também um bom amigo", afirma o artilheiro. A retribuição do colega é para envaidecer Luís Fabiano. "Foi o melhor parceiro de ataque com o qual já joguei." E Reinaldo lembra que atuou ao lado de ídolos como Edílson e Romário. "O Luís é o mais completo que conheço." De acordo com o técnico Roberto Rojas, os dois se entendem muito bem em campo, apesar de Reinaldo não viver boa fase. Por isso, vem mantendo o atacante carioca entre os titulares. A partir de julho, Luís Fabiano terá de tabelar com um novato. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa avisou que não pretende contratar um jogador para o ataque. Sugere que a comissão técnica use atletas da casa, como Rico e Kléber. Embora esteja indo embora, Reinaldo luta para deixar boa imagem na saída. Fez amigos e quer voltar um dia. Luís Fabiano fica no Morumbi, pelo menos por enquanto. Embora muitos já apostem que ele só volta da França para arrumar as malas antes de retornar à Europa. O próprio Gouvêa acha inevitável o assédio de algum clube europeu.