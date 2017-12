Acabam os ingressos para a final entre Grêmio e Boca

Os ingressos para o jogo entre Grêmio e Boca Juniors, que decide a Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, no Olímpico, estão esgotados. O clube brasileiro reservou 25 mil bilhetes para seus sócios e colocou outros 20 mil à venda. Um lote de 2,7 mil tíquetes foi enviado ao Boca Juniors. Os sócios-torcedores gremistas, uma categoria do quadro social que tem direito à aquisição com 50% de desconto, compraram 11 mil ingressos entre quinta-feira e sábado. Os 6,3 mil bilhetes restantes foram vendidos aos não associados das 9 horas às 18 horas deste domingo. Ao amanhecer, havia uma fila de cerca de 4 mil pessoas, que começava nas bilheterias e dava voltas no estádio. Muitos torcedores haviam passado duas noites acampados para garantir seus lugares na arquibancada. A grande procura demonstra que a torcida ainda acredita numa reviravolta e está disposta a apoiar o Grêmio na busca da improvável vitória por quatro gols de diferença para ser campeão. Ao falar sobre a expectativa para o jogo, o goleiro Saja deixou escapar que o time está diante da necessidade de um milagre. Neste domingo, o técnico Mano Menezes treinou jogadas ofensivas. Cada volante, meia e atacante fez diversos exercícios de condução da bola e arremate. Também foram ensaiadas cobranças de escanteio, cruzamentos para a área e conclusões. Todos os treinos de segunda e terça-feira serão fechados à imprensa e à torcida.