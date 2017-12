Acabaram ingressos para Brasil x Chile Não há mais ingressos à venda para a partida de Brasil e Chile, domingo, no estádio Mané Garrincha. Os 41 mil lugares colocados à venda já foram negociados pela empresa paulista BWA, a mesma que vende os ingressos no futebol de São Paulo. E pelos preços estipulados, o público será bem seleto. Arquibancadas inferiores foram vendidas a R$ 70. O preço da arquibancada superior foi de R$ 160. E as cadeiras custaram R$ 300. Vale lembrar que estudantes pagaram meia entrada. A chance de o torcedor da Capital Federal ver de perto Ronaldo, Robinho e Companhia será no treino de sábado, às 16h, no próprio estádio. Os portões estarão abertos para quem trouxer um quilo de alimento não perecível ou um par de tênis usado. O material arrecadado será doado a instituições da cidade. Domingo, o torcedor do Mané Garrincha assistirá a um show da banda Fala Mansa (14h30). Em seguida, a cantora Daniela Mercury cantará o Hino Nacional. Existe ainda a possibilidade de Latino cantar no intervalo da partida.