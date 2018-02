Acabou a paciência com Diego Souza O técnico Emerson Leão, definitivamente, perdeu a paciência com o meia Diego Souza - jogador que ele próprio bancou em sua chegada ao Palmeiras. Insatisfeito com o desempenho do jogador, Leão pretende escalar Christian no meio-campo na partida de domingo, contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Esta será a primeira partida de Christian no time titular em três meses. Pelas declarações de Leão após o treino desta sexta-feira, Diego não deve mais jogar este ano. As explicar as razões da substituição, o treinador foi claro. ?Espero que ele (Diego) volte com o dobro da motivação na próxima temporada?, disse. O time deverá sofrer novas mudanças para o jogo em Minas. Como Baiano foi expulso no empate por 2 a 2 com o Figueirense, o volante Correa será deslocado para a lateral-direita. Com isso, o volante Reinaldo entra no meio, ao lado de Marcinho Guerreiro. Michael ganhou a posição de Fabiano e será mantido na lateral- esquerda. No ataque, Leão confirmou a dupla Gioino e Marcinho. O Palmeiras ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro com 55 pontos, quatro a menos que o Fluminense, que ficaria hoje, com a vaga para a repescagem da Libertadores. O Atlético Mineiro - que confirmou hoje a contratação do técnico Lori Sandri em substituição a Marco Aurélio - precisa vencer de qualquer maneira. O time é o último colocado no campeonato.