Academia francesa vai premiar Ronaldo O atacante Ronaldo vai receber o Grande Prêmio da Academia Francesa de Deportes, a maior distinção do esporte no país. Esta é a primeira vez que um jogador de futebol recebe o prêmio desde 1970, ano que o homenageado foi o Rei Pelé, então tricampeão mundial no México. Ronaldo concorreu ao prêmio com o tetracampeão olímpico no biatlo, o norueguês Ole-Einar Bjoerndalen e o velocista norte-americano Tim Montgomery, atual recordista mundial dos 100 metros. O ganhador do prêmio na temporada 2001 foi o piloto alemão Michael Schumacher - cinco vezes campeão mundial. A Academia Francesa de Desportes foi criada em 1905 com o objetivo ?de refletir sobre os principais problemas do esporte e premiar seus principais atores?. Ronaldo foi premiado, segundo explicou a academia em uma nota oficial, ?por ser um jogador excepcional, uma estrela individual em um esporte coletivo e que, além disso, fez um grande mundial?. O atacante brasileiro é o principal favorito a ganhar ainda a Bola de Ouro da revista francesa ?France Football? e deverá ser eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo na temporada 2002.