Academica e Guimarães ficam no 2 a 2 Na última partida da quinta rodada do Campeonato Português, nesta segunda-feira, o lanterna Academica ficou no empate por 2 a 2 com o Vitória de Guimarães. Os gols do Academica foram feitos por Marcelo Cipriano e Binho Santos. Pedro Mendes e Ivan Djurdjevic marcaram para o Guimarães, que foi a 10 pontos, na luta pelas primeiras posições. O Academica, agora com 2 pontos, continua na última colocação do campeonato.