Academica vence partida isolada O Academica, de Coimbra, venceu nesta sexta-feira fora de casa por 1 a 0 o Estoril, no jogo isolado de abertura da décima rodada do Campeonato Português 2004/05. A vitória não muda muito a situação destas equipes, pois ambos ocupam posições intermediárias (provisoriamente, o Estoril é 10.º, com 12 pontos, e o Academica é o 13.º, com dez pontos). A rodada terá vários jogos neste final de semana. No sábado: Vitória de Setúbal x Nacional da Ilha da Madeira; Belenenses x Moreirense; Penafiel x Beira-Mar; Gil Vicente x Porto e Maritimo x Benfica. No domingo: União Leiria x Braga e Sporting x Boavista. Na segunda-feira: Rio Ave x Vitória de Guimarães.