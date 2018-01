Ação impede Vasco de escalar Euller O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da CBF acaba de conceder nesta quarta-feira um mandado de garantia em favor do Palmeiras proibindo que o Vasco inscreva o atacante Euller na Taça Libertadores. A liminar, impetrada pelo advogado do clube paulista José Mauro do Couto, proíbe apenas que o jogador defenda o clube carioca na competição sul-americana. A decisão sobre a transferência do jogador para o Palmeiras ainda não foi acertada.