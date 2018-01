Ação põe em xeque a volta de Claudecir Não será fácil para o Palmeiras contar novamente com Claudecir. Apesar de o jogador ter contrato com o clube até 2007, dirigentes do Kashima Antlers, equipe japonesa pela qual atuou por empréstimo nos últimos oito meses, entraram com uma ação na FIFA exigindo que o volante devolva tudo o que recebeu. O mesmo procedimento poderá ser adotado em relação ao Palmeiras, que se veria obrigado a ressarcir os japoneses. Dirigentes do Kashima alegam que Claudecir se negou a fazer os exames médicos de praxe quando o negócio foi fechado para esconder uma contusão crônica no joelho direito. Antônio Carlos Corcione, diretor jurídico do Palmeiras, garante que o Palmeiras não sofrerá prejuízo. ?No contrato do Claudecir existe uma cláusula de seguro no valor de U$ 2 milhões. Mas essa questão não tem nada a ver com a gente. Quando o Claudecir deixou o clube, não tinha problemas. O Kashima está cobrando o jogador e o Figer (empresário Juan Figer).? No Kashima, Claudecir jogou 12 vezes e marcou dois gols. Seu contrato terminou no último dia do ano, embora o clube japonês tenha prioridade para acertar um novo empréstimo com ele até fevereiro do ano que vem. ?Não realizei alguns exames porque estava em Pouso Alegre na pré-temporada do Palmeiras e pediram para que eu me deslocasse até o Rio. Mas os dirigentes do Kashima não reclamaram de nada?, disse Claudecir, ontem, pelo telefone. A negociação foi intermediada pelo empresário Teo Constantino, que convenceu o técnico Toninho Cerezo de que Claudecir estava ótimo. Bastaram algumas partidas para que o jogador sentisse o joelho.