Ação trabalhista leva Duprat à cadeia O empresário Renato Duprat, responsável pela aproximação da Media Sports Investments (MSI) do Corinthians, foi preso hoje pela manhã, na zona sul de São Paulo. Duprat, no entanto, não foi detido pela acusação de suborno, feita pelo deputado Romeu Tuma Júnior, na sexta-feira. O empresário foi preso por causa de uma ação na Justiça do Trabalho de São José dos Campos. Renato Duprat vinha sendo procurado por oficiais de Justiça há algum tempo. Tanto é que o dirigente nem apareceu no Parque São Jorge, em 5 de novembro, quando o Cori (Conselho Deliberativo) e o Conselho Deliberativo se reuniram para estudar o texto do contrato da parceria entre a MSI e o Corinthians. Duprat enfrenta várias questões na Justiça do Trabalho, principalmente depois da falência do hospital Duprat (antigo Unicór) - antiga patrocinadora do Santos. O empresário encontra-se detido no 15º DP, no bairro do Itaim, zona sul de São Paulo. Na sexta-feira, depois de ter sido acusado por tentativa de suborno pelo deputado Romeu Tuma Júnior, que também é conselheiro do Corinthians, Duprat devolveu a acusação, numa entrevista à TV Globo, dizendo que foi o deputado que chegou a pedir U$ 1 milhão para interromper as críticas contra a MSI e seu presidente, o iraniano Kia Joorabchian.