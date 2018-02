Acerto com Betis por Jorge Wagner está quase certo

Da desesperança à certeza: a diretoria do São Paulo, que considerava muito difícil conseguir a permanência do meia Jorge Wagner, já admite que a negociação com o Betis, da Espanha, está praticamente resolvida, e faltam apenas alguns documentos para que o jogador possa assinar contrato por três anos com o clube do Morumbi, para alegria do técnico Muricy Ramalho - que o considerou uma das principais armas na conquista do quinto título brasileiro. Os números do negócio não foram divulgados. Com esse problema já resolvido, a diretoria está em busca de mais um jogador para compor o meio-de-campo e dividir com Jorge Wagner a armação do jogo. Os dirigentes seguem de olho em Diego Souza, que jogou o Brasileirão pelo Grêmio e está vinculado ao Benfica, além de interessar a vários outros clubes. Há ainda mais um "eleito", cujo nome é mantido em sigilo pelos cartolas. Um dos reforços já certos, o zagueiro Juninho, que chega do Botafogo, afirmou que está ansioso pela chegada do dia 7 de janeiro, quando será apresentado oficialmente e se juntará aos novos companheiros - novos à exceção de Joilson e Alex, ala e zagueiro que também estava no clube carioca. "Vivo uma expectativa muito gostosa", revela o zagueiro, que do elenco tricolor só atuou também com Miranda, no Coritiba. "Tenho certeza que vou me entrosar rapidamente, porque se trata de um grupo unido e de excelentes pessoas. O São Paulo sempre teve um plantel de muita qualidade, e tenho certeza de que o time irá muito forte para conquistar títulos no ano que vem", disse o zagueiro. Miranda, já "veterano" de casa, tem a mesma expectativa. "Vejo o São Paulo brigando por todos os títulos que disputar. Espero começar o ano com o título paulista e quem sabe terminar com a conquista do Mundial", afirmou o zagueiro, que sonha em convencer o técnico Dunga a convocá-lo novamente para a seleção. "Vou buscar meu espaço na seleção", avisa o jogador, chamado neste ano para o amistoso contra a Argélia, em agosto.