'Acerto com o Santos está 90% certo', diz Robinho

O atacante Robinho confirmou, na noite do último domingo, que está muito próximo de acertar o seu retorno ao Santos. O jogador da seleção brasileira revelou o fato horas depois de marcar um dos gols do Manchester City na vitória por 4 a 2 sobre o Scunthorpe United, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

"Está tudo bem encaminhado. O Santos está vendo o tempo de duração do meu empréstimo. O Santos está querendo um ano, mas o City quer apenas seis meses. Está 90% certo. Em dois ou três dias deve fechar. Espero chegar ao Santos arrebentando", afirmou Robinho, em entrevista para a TV Globo.

No último domingo, o presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, confirmou que está negociando o retorno do atacante, que já anunciou a sua despedida do Manchester City. Nesta segunda-feira, dois representantes do time brasileiro se reunirão com dirigentes da equipe inglesa para finalizar a negociação.

Se o negócio for concretizado, Robinho deverá chegar ao Santos por empréstimo. O salário do jogador, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês, seria reduzido e 50% do valor seria pago pelo Manchester City. Fora isso, a diretoria santista negocia com parceiros que ajudariam a bancar o alto salário do atleta.