Acerto com Passarella fica para quinta O argentino e treinador Daniel Passarella deve acertar sua contratação pelo Corinthians nesta quinta-feira pela manhã. O técnico, Kia Joorabchian, presidente da MSI, e Paulo Angioni, diretor da parceira corintiana, reuniram-se nesta quarta-feira no Parque São Jorge, mas ainda não bateram o martelo. À tarde, El Gran Capitán deve ser apresentado. "O sonho de qualquer treinador é trabalhar no futebol brasileiro. Eu ainda não assinei contrato, mas tenho certeza de que na quinta à tarde esse problema estará resolvido. O Corinthians é um time forte, importante. Sei o que me espera", dizia sorridente ao desembarcar em Cumbica. Angioni se disse satisfeito com o provável novo treinador, dizendo que ele foi ao clube apenas para uma visita de cortesia, e adiantou ainda que Passarella deve utilizar um tradutor para se fazer compreender no Brasil. "Pode usá-lo em campo, nos treinamentos, enfim, caberá a ele decidir em que situação irá utilizar esse serviço."