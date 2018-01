Acidente com jogador deixa dois mortos O atacante Kuki, do Náutico, envolveu-se num acidente de carro que resultou na morte de duas pessoas, na noite desta quarta-feira em Recife, segundo informou a Agência Nordeste. O acidente aconteceu momentos depois de o jogador participar da partida em que o clube pernambucano perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 pela Copa do Brasil. O carro dirigido por Kuki - um Golf - se chocou contra um Corsa ao passar por um cruzamento. Duas pessoas que estavam no Corsa morreram - Alessandro Batista, de 20 anos e outro rapaz, identificado apenas como David. Os outros passageiros do Corsa - Josuel Carlos Batista, Fabian Oliveira e Luís Carlos Soares dos Santos - foram encaminhados ao hospital Getúlio Vargas com lesões graves. O jogador, que estava no carro ao lado da noiva, Vanessa Soares da Silva, sofreu apenas ferimentos leves.