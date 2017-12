Acidente de carro mata goleiro inglês Aaron Flahavan, de 25 anos, goleiro do Portsmouth, da Segunda Divisão do futebol inglês, morreu na noite de sábado, em conseqüência de um acidente de carro que ainda está sendo investigado pela polícia. Segundo um comunicado divulgado na Internet, todos no clube estão profundamente chocados com o acontecimento. Flahavan, que nasceu em Southampton, começou a jogar no Portsmouth ainda como juvenil.