Acidente de carro mata revelação do Fluminense na França

BOULOGNE SUR MER - Um acidente de carro causou a morte do jogador Maurício Alves neste sábado, na França. O meia-atacante, de 24 anos, foi revelado pelo Fluminense e defendia atualmente o Boulogne, da terceira divisão nacional.

A morte foi confirmada pela diretoria do clube nesta tarde. "O presidente Jacques Wattez e o clube lamentam em anunciar a morte de seu jogador Maurício Alves Peruchi. O clube estende suas sinceras condolências a sua família", registrou o time francês.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente. Mas a imprensa local divulgou que o jogador estava no banco do passageiro, com outras três pessoas no carro, no momento da batida, ocorrida nos arredores da cidade de Saint-Quetin.

Maurício foi revelado na base do Fluminense e também teve passagens pelo time juvenil do Villarreal, da Espanha. No profissional, ele defendeu as cores do time carioca, o Avaí, da Série B, e os times B e C do Villarreal antes de se transferir para o Boulogne, no ano passado.