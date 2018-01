Acidente em rally mata 2 na Espanha Duas pessoas morreram e 5 ficaram feridas após um acidente ocorrido esta tarde no XII Rally "Ciudad de Jerez de los Caballeros?. Os feridos estão internados na UTI de um hospital na cidade de Badajoz, dois deles em estado grave, um com traumatismo craniano. O acidente ocorreu por volta de 16h45 (horário local), quando um Peugeot 205 descontrolado saiu da pista e atropelou um grupo de pessoas que assistia a prova. O choque arremessou alguns espectadores a vários metros de distância. O piloto do veículo, José Luis Cáceres Alvarez, sofreu feridas leves, assim como o co-piloto Andrés Díaz García. Após o acidente, os organizadores suspenderam o rally.