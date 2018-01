Acidente não tira Têti do Botafogo O meia Têti, do Botafogo, deu um grande susto nesta quinta-feira em seus companheiros de clube. O jogador bateu o carro quando seguia para o treino no Rio, mas só sofreu um corte na boca e está confirmado pelo técnico Levir Culpi para a partida contra o Paulista, às 16 horas, em Caio Martins, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao lado de Camacho, ele vai ser um dos responsáveis pela armação de jogadas do time.