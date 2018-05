'Acima da média', Paulo Henrique Ganso se vê fora da seleção na Copa

SÃO PAULO - Paulo Henrique Ganso vive um momento de relativa tranquilidade no São Paulo. Sempre muito cobrado para ser o grande condutor da equipe em campo, ele tem conseguido ser mais participativo e foi um dos destaques da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, no Morumbi, com direito a uma assistência para Luis Fabiano marcar.

No entanto, nem mesmo as últimas boas atuações são capazes de dar ao meia o sonho de fazer parte da lista de Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo. Sem ter nunca ser convocado pelo treinador e sem chances com a camisa amarela desde os Jogos Olímpicos de Londres, ele reconhece que não tem chances de fazer parte do grupo.

"Por tudo o que aconteceu dentro e fora de campo, as chances são mínimas. Vou assistir (a convocação) para ver quem serão as pessoas que irão representar o nosso País", disse o jogador.

Felipão convoca a seleção para o Mundial no dia 7 de maio e a chance de Ganso estar na lista de 23 nomes é praticamente nula. O meia não conta nem mesmo com a chance de fazer parte do grupo de sete jogadores da "lista de espera" que podem ser chamados em caso de alguma lesão, como aconteceu em 2010.

Além dos altos e baixos em campo, Ganso sofreu também com problemas particulares que afetaram seu desempenho. No entanto, ele coloca a modéstia de lado ao falar de si mesmo e acredita que não deixa a desejar a nenhum outro concorrente da posição.

"Não vejo nenhum acima da média como eu. Sempre fui acima da média e procuro mostrar isso dentro de campo", disse o jogador.