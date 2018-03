Acima do peso, Jadson se irrita com médico e só jogará pelo Corinthians em março

O torcedor do Corinthians terá que ter paciência para ver Jadson de volta ao time. Acima do peso e sem jogar desde outubro, o jogador deve levar cerca de um mês para ter condições de ser utilizado pelo técnico Fábio Carille por estar acima do peso, segundo o médico do clube, Joaquim Grava. Irritado, o jogador rebateu em sua página no Instagram.

Jadson jogou pela última vez uma partida oficial pelo Tianjin Quanjian em outubro e está, de fato, acima do peso. O consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava, confirmou a informação. "Ele engordou um pouquinho, está um pouquinho inchado. Engordou uns quatro (quilos). Em um mês ele está pronto para jogar", projetou, em entrevista à Fox Sports.

Poucos minutos depois da declaração do médico, o jogador respondeu com vêemencia ao médico. "Continuar trabalhando sempre é importante!!! Agora, que jogador que vem de algum tempo parado volta em forma? Todos precisam de uma pré-temporada para recuperar a boa forma. Tem gente que escreve coisas para ganhar Ibope. Tô vendo que vou ter que calar muita gente como fiz em 2015", escreveu o jogador, criticando a imprensa também, embora a informação tenha sido falada pelo médico do clube.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador confirmou que levará um tempo para ter a principal contratação da equipe a sua disposição. "Ele vai precisar de uns dias. Talvez até um mês de preparação, pois ele não joga desde outubro. Tem que ter calma, mas sei que ele pode jogar em qualquer lado do campo", disse o comandante corintiano.

O meia ainda discute alguns detalhes do contrato para assinar o vínculo válido por duas temporadas e ser confirmado como reforço. Entretanto, tanto pessoas ligadas ao atleta quanto ao clube, asseguram que não existem motivos para o acordo ser desfeito. A tendência é que tudo esteja definido até o começo da semana que vem. Jadson disse, em sua página no Twitter, que iria assinar contrato nesta sexta-feira, mas até o momento, a assinatura não foi divulgada pelo Corinthians.

Caso a previsão se confirme, Jadson não jogaria contra São Bento, Caldense, Santo André, Novo Horizontino, Audax, Palmeiras, e Mirassol. Sua estreia pode ser diante do Santos, dia 5, na Arena Corinthians, ou dia 12, diante da Ponte Preta, em Campinas.