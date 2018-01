Acirrada, Série B3 chega à 2ª fase A última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B-3 foi disputada neste domingo, definindo os 12 clubes que vão continuar lutando pelo título da temporada na sexta divisão paulista. O Osan perdeu por 5 a 1 para a Ponte Preta-Sumaré, perdendo a vaga para o Guaçuano, que venceu, em casa, por 4 a 2 ao Jacareí. A última vaga do Grupo A, ficou com o União do Vale que empatou com o Paulista de Caieiras, em 1 a 1, mas garantiu seu lugar na segunda fase na disputa por pênaltis (3 a 1). No Grupo B, o Prudentino perdeu a vaga ao empatar com o União Iracemapolense, deixando a vaga para o Tanabi, que venceu o Vocem em casa, por 2 a 1. Na segunda fase, os 12 times classificados serão divididos em três grupos com quatro equipes em cada. Passam às semifinais os líderes e o melhor segundo colocado. Grupos da segunda fase: Grupo 1 - Joseense ,Jacareí, Montenegro e Tanabi; Grupo 2 - Corinthians B, Elosport, Guaçuano e União do Vale; Grupo 3 - Paulista de Caieiras, Comercial de Tietê, Ponte Preta-Sumaré e Pirassununguense. Confira os jogos da última rodada: Elosport 1 x 0 Pirassununguense, Águas de Lindóia 6 x 3 Ginásio Pinhalense, Amparo 2(1)x(3)2 Serra Negra, Andradina 1(4)x(5)1 Ranchariense, Gazeta 1 x 2 Comercial de Tietê, Grêmio Barueri 4 x 1 Paulistano, Guaçuano 4 x 2 Jacareí, União Iracemapolense 2(3)x(4)2 Prudentino, Itararé 1(3)x(1)1 Montenegro, Ponte Preta-Sumaré 5 x 1 Osan, Paulista de Caieiras 1(2)x(3)1 União do Vale, União Suzano 0 x 2 Joseense, Tanabi 2 x 1 Vocem. Classificação da Série B3: Grupo 1 - 1) Joseense 61; 2) Paulista de Caieiras 54; 3) Ponte Preta-Sumaré 50; 4) Jacareí 44; 5) Guaçuano 43; 6) União do Vale 42; 7) Osan 41; 8) Amparo 37; 9) Grêmio Barueri 32; 10) Paulistano 31; 11) Águas de Lindóia 25; 12) Serra Negra 25; 13) Ginásio Pinhalense 25; 14) União Suzano -9. Grupo 2 - 1) Corinthians B 59; 2) Comercial de Tietê 51; 3) Pirassununguense 48; 4) Elosport 43; 5) Montenegro 38; 6) Tanabi 37; 7) Prudentino 37; 8) Itararé 33; 9) Andradina 31; 10) Iracemapolense 31; 11)Vocem 19; 12) Ranchariense 10; 13) Gazeta 7.