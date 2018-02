ACM pede mudanças no Bahia e Vitória O fracasso dos dois times baianos na temporada 2004 irritou até o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), que pediu mudanças no Bahia, que não conseguiu subir para a primeira divisão do Brasileiro, e no Vitória, que caiu para a segunda. "Os dois clubes estão precisando de uma modificação total", disse ACM em entrevista para a TV. "Tem dono no Bahia e no Vitória que ficam muito bem, mas os clubes muito mal e os torcedores piores", disse ACM, numa referência clara aos presidentes do Vitória, Paulo Carneiro, e do Bahia, Marcelo Guimarães. ACM, que é conselheiro do Vitória, convocou "o povo e a imprensa" para se fazer "uma modificação total no futebol baiano, pois não pode continuar o fato da Bahia crescer em todos os setores e perder no futebol". Segundo ele, esse fracasso dos dois principais times do Estado "diminui a força da Bahia entre os outros estados brasileiros". Apesar das críticas, Bahia e Vitória já estão trabalhando para reagir na próxima temporada. O Bahia saiu na frente e acertou com o técnico Hélio dos Anjos para substituir Vadão, que não renovou o contrato. Além disso, o clube conseguiu uma vaga na Copa do Brasil, no lugar da Catuense, que desistiu de disputar.