Ações do Borussia Dortmund disparam após vitória As ações do Borussia Dortmund subiram cerca de 8% após o triunfo por 3 a 1, fora de casa, sobre o Bayern de Munique, sábado, que levou o time a disparar na liderança do Campeonato Alemão. A ação do Dortmund está avaliada agora em 3,02 euros, o que é 157% acima do valor cotado no ano passado.