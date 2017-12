Acordo com Nilmar é adiado de novo O acordo entre o Corinthians e o atacante Nilmar, foi adiado mais uma vez. A expectativa no clube paulista era que o assunto fosse resolvido nesta quarta-feira, mas isso não aconteceu. De acordo com o procurador do atleta, Orlando da Hora, o problema está com o Lyon - dono dos direitos federativos do atleta. ?Acontece que não tem ninguém da direção do Lyon por aqui para fechar o negócio. O Lacombe (diretor Bernard Lacombe), está no Japão e o presidente ( Jean Michel Aulas) está na Inglaterra resolvendo o negócio do Essien (vendido ao Chelsea por ? 38 milhões)?, disse o procurador, em entrevista à Rádio Jovem Pan de São Paulo. ?Por causa disso, faltam alguns detalhes a resolver, mas eu espero que até sexta-feira tudo esteja definido?, acrescentou. Orlando da Hora não quis, no entanto, estabelecer um prazo. ?Não dá para saber quando ele será apresentado. O que eu posso dizer é que assim que acertar ele se apresenta?, disse. Para contratar Nilmar, o Corinthians deverá pagar ? 1,5 milhão por 1 ano de empréstimo. Orlando da Hora, porém, ainda tenta ampliar o período de contrato. Ele quer um compromisso de 18 meses.