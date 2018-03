Acordo com rival 'esfria' chance de Palmeiras renovar com a Adidas

O acordo anunciado nesta terça-feira entre Adidas e o São Paulo esfriou ainda mais a negociação entre a marca alemã e o Palmeiras pela renovação de contrato. Após duas propostas abaixo do esperado apresentadas pela empresa de material esportivo, o clube alviverde considera difícil a continuidade da fornecedora. Segundo pessoas envolvidas com as tratativas, as recusas levaram a Adidas a procurar uma opção e falar com o São Paulo.

A Adidas está com o Palmeiras desde 2006 e continuará normalmente até o fim do ano, mesmo com o acordo fechado da empresa com o São Paulo. A diretoria alviverde esperava renovar o contrato com a marca alemã para receber acima dos R$ 20 mihões anuais do vínculo em vigor. Como as conversas não avançaram, o clube ouviu outras duas interessadas e apresentou para a Adidas cobrir as propostas, o que não aconteceu.

A Puma e a Topper foram as empresas que abriram conversas com o Palmeiras. A definição deve ser nas próximas semanas, já para iniciar a aprovação e a produção do material. Embora a Topper tenha sido quem ofereceu um valor maior à vista, a Puma é a favorita, principalmente pela visibilidade internacional e pela divisão com o Palmeiras dos lucros com a venda de produtos oficiais.

Essa participação na comercialização faz o Palmeiras planejar receber por ano até 20% a mais do que o repasse da Adidas. Dentro do clube a negociação com a Puma é considerada avançada, mas a Topper ainda não está totalmente descartada.