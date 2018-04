Acordo com Vasco trava e goleiro Júlio César fica no Corinthians

SÃO PAULO - Júlio César ficou muito perto de trocar o Corinthians pelo Vasco. Mas a negociação, antes dada como certa, melou. O goleiro, que tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2014, iria jogar no time carioca por empréstimo até dezembro.

O Corinthians publicou nesta segunda-feira que a negociação estava "adiantada" e excluiu o goleiro da lista de relacionados para o jogo desta quarta contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Júlio César chegou a se despedir dos torcedores do Corinthians. Por meio das redes sociais, disse que agradecia a todos no clube, mas que esperava ter "sucesso no novo time, o Vasco". Horas depois, no entanto, o próprio goleiro disse que não iria mais jogar no Rio de Janeiro. "Deus não quer que eu saia mesmo do Corinthians!!! Por alguns detalhes de contrato não deu certo minha transferência!"

O Vasco não foi o primeiro time a procurar Júlio César. O Criciúma sondou o goleiro, mas sequer houve negociação. Júlio César está sem espaço no Corinthians. Tite já definiu que Danilo Fernandes é o reserva de Cássio. E o clube também aposta no novato Matheus Vidotto, de 20 anos.