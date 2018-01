Acordo do São Paulo prevê intercâmbio O acordo de 12 meses fechado hoje entre o São Paulo e a empresa sul-coreana LG vai um pouco além do anúncio nos uniformes. O contrato, no valor de R$ 6 milhões, prevê um intercâmbio entre o clube paulista e os outros clubes patrocinados pela empresa, em várias partes do mundo. A LG mantém contratos de parceria com o América de Cali, da Colômbia; Dínamo, da Romênia, Leicester City, da Inglaterra, e Universidad de Chile. Além disso, tem relações comerciais com as seleções da França, Coréia do Sul e Austrália. Para a diretoria do Tricolor, o acordo com a LG vai permitir um trânsito maior entre os jogadores desses clubes, numa tendência apontada pelo acordo que está sendo costurado entre o Palmeiras e Pirelli.