Acordo entre Paulista e PSV indefinido O contrato entre o Paulista e o PSV Eindhoven para concretização de parceria ainda não foi definido. Os dirigentes do clube brasileiro estão na Holanda para assinar o acordo. No entanto, uma possível negociação do zagueiro Danilo para um clube suíço teria provocado descontentamento na diretoria do clube holandês. Um pré-contrato já estaria definido, prevendo investimento de US$ 8 milhões na construção de um centro de treinamento. Mais US$ 1 milhão seriam destinados anualmente para manutenção do departamento de futebol. O clube holandês teria participação em venda de jogadores e prioridade na transferência de algum atleta. É justamente esse ponto que pode estar causando um atraso no fechamento da parceria. Aproveitando a viagem à Europa, o presidente Eduardo dos Santos Palhares passou pela Suíça para negociar a transferência do zagueiro Danilo com o Grasshopper, de Zurique. Esse gesto teria desagradado os dirigentes do PSV. Eles acreditam que teriam preferência pelo jogador, já que há um pré-contrato já assinado. Palhares tem se reunido com os dirigentes europeus para evitar qualquer mau-entendido. Em campo, o time se reapresenta nesta terça-feira, após a vitória, no domingo, por 3 a 1 sobre o Joinville (SC). A próxima partida será no domingo, contra o Remo, em Belém-PA.