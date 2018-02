Acordo entre Ponte Preta e o atacante Finazzi emperra Ainda não foi desta vez que a Ponte Preta conseguiu realizar o antigo sonho de ter em seus quadros o atacante Finazzi. As negociações continuam, mas até o início da noite não houve um acordo final. Por outro lado, o time iniciou o período de pré-temporada na cidade de Itapira, distante 45 km de Campinas. Os contatos foram mantidos durante todo o dia pelos dirigentes ponte-pretanos com Wilson Resende, procurador do atleta que se encontra na cidade de Goiânia. Os valores estão praticamente definidos, mas há ainda uma dúvida sobre a duração do contrato. Finazzi deseja assinar por quatro meses, o suficiente para disputar o Campeonato Paulista. A Ponte prefere um contrato anual, já garantindo ao artilheiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Uma eventual proposta do exterior também impede o acordo final. Enquanto alguns chegam, outros deixam o clube. São os casos do meia Caio e do atacante Didi, ambos revelados pelo clube, e que foram emprestados para o Londrina, que vai disputar o Campeonato Paranaense. O objetivo é que ambos ganhem experiência e a medida também atende a necessidade de enxugar o grupo de jogadores. Na série de mudanças no departamento amador, a direção confirmou a contratação de Sérgio Guedes, ex-técnico da Portuguesa Santista e São Carlos, para orientar o time de juvenil. Quem perdeu o emprego foi Monga, ex-ídolo da torcida na década de 90. Evair, ex-centroavante do Guarani e do Palmeiras, assumirá o time de juniores após a Copa São Paulo.