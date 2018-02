Acordo garante Bahia na Copa do Brasil Depois de ter retornado à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2000 graças a uma virada de mesa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que beneficiou também o Fluminense, o Bahia, que luta no campo na Série B para voltar novamente à elite do futebol nacional, conseguiu uma "fórmula" para disputar a próxima Copa do Brasil, torneio que ficou de fora este ano. A Catuense, que tem direito à segunda vaga do Estado, abriu mão em favor do Bahia. A decisão foi anunciada na quarta-feira quando as direções de ambos clubes firmaram um acordo de cooperação. Como vice-campeão baiano de 2004, o Bahia não teria condição de disputar a Copa do Brasil de 2005. Além do campeão, Vitória, a outra vaga é reservada pela Federação Baiana de Futebol (FBF) para o campeão de um torneio só para equipes do interior. Ao conquistar esse torneio a Catuense se credenciou à segunda vaga, contudo, a direção do clube alega não ter estrutura financeira para disputar a competição e decidiu ,com o apoio da FBF, entregar a vaga de ?mão beijada? para o Bahia. A troca ainda será homologada pela Confederação Brasileira de Futebol após a FBF enviar as explicações sobre o assunto. Os dirigentes baianos acham, contudo, que não haverá problema mesmo porque o Bahia é líder em público e renda no Campeonato Brasileiro deste ano, apesar de disputar a Série B. Se a mudança for confirmada, o Grêmio que estrearia contra o Catuense pela Copa do Brasil em 16 de fevereiro, vai enfrentar o Bahia. Concentração - Os jogadores do Bahia anteciparam nesta quarta-feira o início da concentração para o jogo diante do Brasiliense, sábado, às 16 horas, na Fonte Nova, que definirá o retorno ou não da equipe à Primeira Divisão. Jogadores e comissão técnica tem falado muito em "jogo da vida do Bahia" e usado com freqüência a palavra "esperança". O time está praticamente definido com os retornos de Ari à lateral-direita e de Reginaldo à zaga. Rodriguinho deve substituir o volante Henrique suspenso, o que vai aumentar o poder ofensivo da equipe. O zagueiro Leonardo que deixou a partida contra o Avaí contundido está recuperado e foi confirmado.