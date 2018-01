Acordo garante ida de Allan Delon ao Vasco O impasse a respeito da liberação do meia Allan Dellon, do Vitória para o Vasco acabou hoje. A diretoria do Vitória queria prorrogar o contrato do jogador por mais um ano antes de cedê-lo por empréstimo ao time carioca. Allan Delon não aceitou a imposição dos dirigentes baianos, que pareciam dispostos a ?melar? a tranferência do atleta para o futebol do Rio. Somente hoje houve um acordo entre ambas agremiações. Decidiu-se, então, que cada clube terá direito à 50% dos direitos federativos de Allan Delon, que assinará contrato com o Vasco por dois anos. Ele se apresentará segunda-feira em São Januário. "Eu apresentei somente uma proposta. Não mudou nada. O Vasco não negocia com qualquer jogador antes de conversar com o clube. E já havia autorização do Vitória para negociar com Allan Delon", declarou o presidente do Vasco, Eurico Miranda.