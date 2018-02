Acosta convoca chilenos para amistoso contra o Brasil O técnico Nelson Acosta anunciou nesta quinta-feira os jogadores para o amistoso contra o Brasil do próximo dia 24 de março, na cidade sueca de Gotemburgo. Acosta convocou 24 jogadores para o compromisso, sendo 14 que atuam no exterior. Entre os ´estrangeiros´ estão os meias Valdívia, que vive boa fase no Palmeiras, e Maldonado, do Santos. Segundo o treinador, os jogadores que atuam na Europa participarão apenas do amistoso contra o Brasil, ficando de fora do confronto com a Costa Rica do próximo dia 28, na cidade chilena de Talca. Quatro jogadores ficarão treinando em Santiago para esta segunda partida, entre eles o goleiro Johnny Herrera, ex-atleta do Corinthians. A pedido do Colo Colo, que tem compromissos pela Copa Libertadores, Acosta só convocou dois jogadores do clube: o meio-campo Arturo Sanhueza e o atacante Humberto Suazo. Lista completa de convocados: Goleiros - Claudio Bravo (Real Sociedad-ESP), Miguel Pinto (U. de Chile-CHI) e Johnny Herrera (Everton-CHI). Defensores - Boris Rieloff (Audax Italiano-CHI), Jorge Vargas (Red Bull Salzburg-AUT), Pablo Contreras (Celta de Vigo-ESP), Ismael Fuentes (Jaguares-MEX), Alex Von Schwedler (Marítimo-POR), Waldo Ponce (U. de Chile-CHI), José Contreras (Huachipato-CHI) e Sebastián Roco (Santiago Wanderers-CHI). Meias - Luis Pedro Figueroa (Arsenal-ARG), Mark González (Liverpool-ING), Hugo Droguett (Tecos-MEX), Rodrigo Tello (Sporting de Lisboa-POR), Manuel Iturra (U.do Chile-CHI), Claudio Maldonado (SANTOS-BRA), Arturo Sanhueza (Colo Colo-CHI), Jorge Valdívia (PALMEIRAS-BRA), Matías Fernández (Villarreal-ESP) e Luis Jiménez (Lazio-ITA). Atacantes - Reinaldo Navia (Atlas-MEX), Humberto Suazo (Colo Colo-CHI) e Luis Núñez (U. Católica-CHI). Atualizado às 16h55