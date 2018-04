Acosta deixa a UTI, mas continua sob observação

O meia-atacante Beto Acosta, do Náutico, deixou a UTI do Hospital Português, no Recife, às 12h15 (horário de Brasília) desta quarta-feira e foi transferido para um apartamento, onde deverá ficar sob observação por 24 horas. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, ele está consciente, conversa de forma orientada e ainda está sonolento. Vice-artilheiro do Brasileirão, com 19 gols, Acosta foi submetido a uma ressonância nuclear magnética do encéfalo, que nada apontou de errado. Os médicos aguardam o resultado de um eletroencefalograma. Estável e sob observação neurológica, Acosta não recebe visitas, com exceção de familiares. A expectativa do clube é que ele participe dos treinos com a equipe na próxima na segunda-feira, no Estádio dos Aflitos. O jogador, que dirigia seu veículo na madrugada desta terça-feira (13) bateu em um outro carro e em seguida em um poste, num cruzamento no bairro Afogados, em Recife.