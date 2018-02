Acosta diz que preferiu o Corinthians a São Paulo e Santos

O meia-atacante uruguaio Acosta, vice artilheiro do Brasileirão pelo Náutico, se apresentou nesta terça-feira como a maior contratação do clube até o momento para a temporada de 2008. Veja também: Mano admite desejo de trazer William para o Corinthians Samsung anuncia fim do patrocínio ao Corinthians Advogados vão à Argentina para fazer acordo com Passarella Corinthians confirma a contratação do uruguaio Acosta Mesmo dizendo que recebeu propostas do São Paulo e do Santos, que disputam a valorizada Taça Libertadores no ano que vem, Acosta afirma que preferiu o Corinthians pelo "desafio" e porque a proposta corintiana foi melhor do que a dos rivais, pois "foi o clube que se mostrou muito mais interessado em meu futebol." Sobre o que irá mostrar com a camisa do Corinthians, o uruguaio foi direto e economizou na modéstia. "Não tenho mais nada a provar no Brasil, já mostrei o que posso fazer e não me intimido com a pressão de um clube grande." Além disso, a forte pressão da torcida no ano que o clube alvinegro irá disputar a Série B do Brasileirão também foi falada pelo jogador. "Estou acostumado com a pressão de torcidas em clubes de tradição. Sempre dou meu melhor e não me abalo com críticas das arquibancadas", disparou Acosta, que logo após fez um elogio aos corintianos: " A torcida do Corinthians é maravilhosa e apoio o time sempre, não há como faltar raça para quem joga com uma torcida como essa torcendo por você."