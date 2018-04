Acosta, do Náutico, sofre acidente de trânsito em Recife

O jogador uruguaio Acosta, do Náutico, sofreu um acidente automobilístico na madrugada desta terça-feira, em Recife. O atacante, de 30 anos, foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Português. Ao chegar ao hospital, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro recuperou a consciência. Ele não corre risco de morte e está em observação. A Xsara Picasso de Acosta se chocou com uma Ford Ranger no bairro de Afogados. Após a colisão, o carro do jogador ainda capotou e atingiu um poste e um muro de uma casa. Mais duas pessoas (um homem e uma mulher) estavam no veículo com Acosta. Eles sofreram ferimentos leves e também foram encaminhados ao hospital. O motorista da Ranger sofreu lesões numa das pernas. Atualizado às 10 horas para acréscimo de informação