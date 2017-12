Acosta é dúvida no San Lorenzo O veterano atacante Alberto Acosta é a principal dúvida do técnico Manuel Pellegrini para escalar a equipe argentina do San Lorenzo, que na quarta-feira enfrenta o Corinthians, na segunda partida das semifinais da Copa Mercosul. Acosta, de 35 anos, sofreu uma lesão muscular na perna direita e dificilmente terá condições de jogo. ?Eu quero jogar. Trata-se de uma partida decisiva, mas é preciso cuidado. Se a gente passar, eu gostaria de estar plenamente recuperado para disputar a final?, disse ele. Em compensação, Pellegrini recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O meio-campista Romagnolli - principal articulador de jogadas do San Lorenzo - está recuperado de uma contusão no joelho direito e tem a escalação confirmada. Os dirigentes argentinos esperam que o estádio esteja lotado na quarta-feira, já que o San Lorenzo tenta chegar à final de um torneio internacional pela primeira vez em sua história.