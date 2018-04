Acosta, ex-Corinthians, reforça o Oeste no Paulistão

O Oeste de Itápolis anunciou nesta segunda-feira seu maior reforço para a disputa do Campeonato Paulista. O clube fechou com o atacante uruguaio Acosta, que se destacou no Náutico em 2007 e passou pelo Corinthians nas duas últimas temporadas.

O atacante deve chegar a Itápolis na terça-feira, para fazer exames médicos junto de outros três novos contratados: os volantes Dionísio e Rivaldo, e o meia Alexandre Afonso. O zagueiro Marrom chegará à cidade na quarta.

"Sentimos a necessidade destas contratações para ter um grupo competitivo. Estamos regularizando o Alexandre, mas está tudo certo com todos", explica Aparecido Roberto de Freitas, o Cidão, presidente da C.M. Marketing, gestora do clube.

Em sua estreia no Campeonato Paulista, o Oeste não foi bem. A equipe perdeu por 4 a 0 para o Bragantino, na Arena Barueri. A próxima partida será às 19h30 de quarta-feira, no Estádio Ildenor Picardi, em Itápolis.