Acosta recebe alta e volta ao Náutico na próxima terça-feira

Quatro dias depois de sofrer um acidente de carro - que resultou em um traumatismo craniano leve - o jogador uruguaio Beto Acosta, do Náutico, deixou, na manhã desta sexta-feira, o hospital Português, em Recife, onde estava internado desde a madrugada da última terça-feira. Com 19 gols marcados na série A do Campeonato Brasileiro, o atleta é o vice-artilheiro da competição. Segundo a neurologista, que acompanhou Acosta durante a internação, Feliciana Castelo Branco, o jogador "está consciente, articula bem as idéias e foi liberado para a realização de atividades físicas já na próxima terça (20)" - dia de treinamento do Náutico. Ainda de acordo com a médica, "a única marca física deixada pelo acidente foi uma cicatriz no couro cabeludo, da sutura feita quando ele foi internado". Acosta deve permanecer em repouso relativo em casa, até se apresentar no clube. Também na próxima terça-feira, segundo o medido com Náutico, Paulo Regueira, Acosta fará um teste de atividade física e novos exames. Só aí a equipe técnica terá uma definição da liberação dele para os jogos do clube. No dia 28 de novembro, o Náutico enfrenta o Figueirense. A partida pode definir a permanência da equipe da Série A. O atleta, que chegou a passar quase 48 horas na Unidade de Tratamento Intensivo, deixou o hospital acompanhado por familiares e por integrantes da equipe técnica e preferiu não dar declarações. O acidente aconteceu no bairro de Afogados, na Zona Sul do Recife. O carro do uruguaio, colidiu com outro veículo e depois se chocou com um poste. Acosta ficou preso no banco do motorista e foi levado para o hospital desacordado.