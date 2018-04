Acosta se recupera e pode deixar a UTI ainda nesta terça

O atacante uruguaio Acosta, de 30 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo boletim divulgado pelo Hospital Português. O quadro do jogador, no entanto, é estável e ele deve ser transferido para o quarto ainda nesta terça-feira. Nesta madrugada, Acosta se envolveu num acidente automobilístico em Recife. A Xsara Picasso do vice-artilheiro do Brasileirão se chocou com uma Ford Ranger no bairro de Afogados. Após a colisão, o carro do uruguaio capotou e atingiu um poste e um muro de uma casa. O jogador sofreu um corte na nuca e foi encontrado desacordado dentro do veículo pelo Corpo de Bombeiros. No hospital, ele recebeu os tratamentos e recuperou a consciência. "Ele ficará aguardando um [novo] parecer dos médicos [do hospital] para ser transferido para o apartamento", conta Paulo Regueira, médico do Náutico.